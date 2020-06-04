В Прикамье с 5 июня полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов

В Прикамье с 5 июня полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов со станций Пермь-2 и Пермь-1, ранее отмененных в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщил министр транспорта Прикамья Николай Уханов в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Движение 20 пригородных электропоездов было приостановлено с начала апреля до особого распоряжения. Пассажиропоток в апреле упал до 58% к уровню прошлого года. С 30 апреля назначено курсирование семи летних поездов для вывоза пассажиропотока во время майских праздников. С 15 мая 2020 года курсирование пяти летних пригородных поездов было продлено на летний период. 22 мая 2020 года в Пермском крае было восстановлено движение еще 10 поездов. Решение о возобновлении курсирования всех пригородных поездов было отложено до особых распоряжений исходя из динамики пассажиропотока.



В настоящее время в Прикамье курсирует 85% пригородных поездов "Пермской пригородной компании". Пассажиропоток восстанавливается. И в мае составил 68,6% к аналогичному периоду прошлого года. Исходя из этого было принято решение с 5 июня в полном объеме восстановить курсирование пригородных поездов в Пермском крае.



Летом восстановление движения электропоездов обеспечит транспортную доступность для жителей Пермского края и социальное дистанцирование в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Для пассажиров остается обязательным ношение масок и перчаток, а также соблюдение дистанции.

