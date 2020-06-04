В Прикамье с 5 июня полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье с 5 июня полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов

В Прикамье с 5 июня полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов со станций Пермь-2 и Пермь-1, ранее отмененных в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщил министр транспорта Прикамья Николай Уханов в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Движение 20 пригородных электропоездов было приостановлено с начала апреля до особого распоряжения. Пассажиропоток в апреле упал до 58% к уровню прошлого года. С 30 апреля назначено курсирование семи летних поездов для вывоза пассажиропотока во время майских праздников. С 15 мая 2020 года курсирование пяти летних пригородных поездов было продлено на летний период. 22 мая 2020 года в Пермском крае было восстановлено движение еще 10 поездов. Решение о возобновлении курсирования всех пригородных поездов было отложено до особых распоряжений исходя из динамики пассажиропотока.

В настоящее время в Прикамье курсирует 85% пригородных поездов "Пермской пригородной компании". Пассажиропоток восстанавливается. И в мае составил 68,6% к аналогичному периоду прошлого года. Исходя из этого было принято решение с 5 июня в полном объеме восстановить курсирование пригородных поездов в Пермском крае.

Летом восстановление движения электропоездов обеспечит транспортную доступность для жителей Пермского края и социальное дистанцирование в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Для пассажиров остается обязательным ношение масок и перчаток, а также соблюдение дистанции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье с 5 июня полностью восстанавливается курсирование пригородных поездов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поезда, движение, Николай Уханов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети