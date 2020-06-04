09 Сентября 2020
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Предполагаемый физрук-педофил, задержание, Нижневартовск (2020) | Фото: Управление Росгвардии по ХМАО

В Нижневартовске арестован учитель, подозреваемый в педофилии

Арестован 59-летний преподаватель физкультуры, которого подозревают в педофилии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, по версии следствия, 59-летний учитель в 2015-20 гг. неоднократно, с применением насилия совершал в школе "развратные и иные действия сексуального характера" в отношении школьниц. Установлены три потерпевшие. Двум из них в момент преступления было 15 лет, одной – 16. 1 июня злоумышленник задержан при попытке сбежать из школы. В спецоперации участвовал ОМОН.

Учителю предъявлено обвинение в трёх преступлениях. Он арестован.

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В Нижневартовске арестован учитель, подозреваемый в педофилии

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Теги: насилие. учитель, педофилия



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