В Нижневартовске арестован учитель, подозреваемый в педофилии

Арестован 59-летний преподаватель физкультуры, которого подозревают в педофилии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, по версии следствия, 59-летний учитель в 2015-20 гг. неоднократно, с применением насилия совершал в школе "развратные и иные действия сексуального характера" в отношении школьниц. Установлены три потерпевшие. Двум из них в момент преступления было 15 лет, одной – 16. 1 июня злоумышленник задержан при попытке сбежать из школы. В спецоперации участвовал ОМОН.

Учителю предъявлено обвинение в трёх преступлениях. Он арестован.