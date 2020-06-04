Депутаты Екатеринбурга пригласили мэра на утверждение "коронавирусного" бюджета

Екатеринбургская дума продолжает рассмотрение корректрировок в бюджет города на фоне нанесенного коронавирусом удара по экономике мегаполиса. Сегодня вопрос об этом обсуждался на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Накануне.RU рассказывает, какие изменения в бюджете ожидаются в ближайшее время.

Депутаты без споров приняли поправки горадминистрации: доходы увеличиваются на 800 млн руб. до 48,2 млрд, расходы — на 2,3 млрд до 51 млрд. Дефицит равен 3,4 млрд, что является рекордным показателем за новейшую историю города.

Несмотря на формальное увеличение доходной части, фактически это серьезное падение. Областной и федеральный бюджеты добавили денег, но это целевые средства, которые пойдут на капитальные вложения вроде строительства и ремонта дорог. Текущие же обязательства по зарплатам и обеспечению функционирования городской инфраструктуры мэрии придется покрывать своими силами. Как выяснилось, на фоне распространения коронавируса за счет резервного фонда из бюджета области были выделены 91 млн руб. Еще 700 млн руб. пришли из федерального бюджета

Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева рассказала о том, сколько денег на фоне коронавируса недосчитается бюджет.

"Сумма за налог на физические лица уменьшится на 900 млн руб. Налоги от бизнеса снизятся на 10% в связи с закрытием предприятий. По статье земельный налог бюджет недосчитается 283 млн руб. План составлял 2 млрд 900 млн руб. Доходы в виде арендной платы уменьшатся на 546 млн руб.", - отметила чиновница.

Увеличение расходов бюджета фиксируется на отметке 2 млрд 322 млн руб.

Всего же ожидаются такие изменения на финансирование. На поддержку муниципальных учреждений пойдет 91 млн, на приобретение автомобилей скорой помощи 24 млн руб. Модернизация вагонов метро обойдется в 160 млн. Сэкономят и на "Эрмитаж-Урале". На открытие экспозиции уйдет лишь 8 млн.

При этом есть то, на чем мэрия не собирается экономить. Это дороги и благоустройство. На данные цели расходы самые большие: более 1 млн руб.

155 млн руб. потратят на замену лифтов в многоквартирных домах города.

Траты на капитальные ремонты школ скорректируют до 150 млн руб.

Строительство транспортной развязки в районе переулка Базовый потребует из бюджета 100 млн руб. Модернизация театров обойдется в 75 млн руб.

255 млн руб. направят на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. На трамвайную линию в Верхнюю Пышму потратят 230 млн руб.

Субвенции при этом увеличиваются на 309 млн руб., включая деньги правительства области.

Всего расходы бюджета составят 51 млрд 604 млн руб. При этом в мэрии заверяют, что более 66% составят социальные расходы.

Депутаты единогласно решили вынести корректировки на думу, заседание которой состоится 9 июня. На большое заседание пригласили мэра Александра Высокинского, а также его заместителей Алексея Бирюлина, Владимира Гейко, Екатерину Куземка, Александра Ковальчика, Марину Андрусь.