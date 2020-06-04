У воспитанника прикамского детсада выявлен коронавирус

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
детский сад, детсад, нижневартовск, ребенок, воспитатель, игрушки (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

У воспитанника прикамского детсада выявлен коронавирус

В детском саду в Губахе (Пермский край) ребенка выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией. По подозрению на COVID-19 изолированы и находятся под медицинским наблюдением еще четыре человека из круга контактных. В учреждении проведена дезинфекция, группа закрыта на карантин.

"Зараженный ребенок попал в группу без симптомов инфекции. Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим родителей, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились в медучреждение, не позволив инфекции распространиться дальше", - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, медики краевой больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение. Также глава региона Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику COVID-19 в дежурных группах дошкольных учебных учреждений и наладить оперативное межведомственное взаимодействие, которое позволит в кратчайшие сроки реагировать и купировать очаги распространения инфекции. По заверениям министра образования Раисы Кассиной, в детский сад не пускают детей с симптомами ОРВИ, а в дежурных группах уже усилен утренний фильтр и меры дезинфекции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У воспитанника прикамского детсада выявлен коронавирус

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, детсад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2020 14:23 Мск В Губахе с подозрением на коронавирус госпитализированы еще четверо воспитанников детсада

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети