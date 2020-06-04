У воспитанника прикамского детсада выявлен коронавирус

В детском саду в Губахе (Пермский край) ребенка выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией. По подозрению на COVID-19 изолированы и находятся под медицинским наблюдением еще четыре человека из круга контактных. В учреждении проведена дезинфекция, группа закрыта на карантин.

"Зараженный ребенок попал в группу без симптомов инфекции. Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим родителей, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились в медучреждение, не позволив инфекции распространиться дальше", - рассказала министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, медики краевой больницы им. Вагнера в Березниках уже начали лечение. Также глава региона Дмитрий Махонин поручил министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику COVID-19 в дежурных группах дошкольных учебных учреждений и наладить оперативное межведомственное взаимодействие, которое позволит в кратчайшие сроки реагировать и купировать очаги распространения инфекции. По заверениям министра образования Раисы Кассиной, в детский сад не пускают детей с симптомами ОРВИ, а в дежурных группах уже усилен утренний фильтр и меры дезинфекции.