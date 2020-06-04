Мэрия Екатеринбурга заявила о тратах 322 млн руб. на предотвращение коронавируса

Власти Екатеринбурга потратили на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 322 млн руб. Как передает корреспондент Накануне.RU, о таких тратах на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике ЕГД рассказала начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева.

"В сложившихся условиях увеличение расходов бюджета города произошло на 2 млрд 322 млн руб. Расходы на предотвращение распространения коронавируса составили 322 млрд руб.", - сказала она.

Финансы были потрачены на оборудование коек в больницах, где лечат коронавирусных пациентов, дезинфекцию подъездов и иные цели.

Напомним, что эпидемия негативно сказалась на экономике города. По итогам 2020 года дефицит бюджета составит более 3 млрд руб. вместо планировавшихся 1,9 млрд.