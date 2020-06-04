Новая книга Захара Прилепина о судьбах России затронет вопросы революции, Гражданской войны и 90-х

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР
Книга Захара Прилепина &quot;Имя рек. 40 причин поспорить о главном&quot; (2020) | Фото: Издательство АСТ

Новая книга Захара Прилепина о судьбах России затронет вопросы революции, Гражданской войны и 90-х

Новая книга Захара Прилепина "Имя рек. 40 причин поспорить о главном" о судьбах России выходит в "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ. В каждой главе автор задает вопросы и дает ответы о проблемных периодах русской истории — от Киевской Руси до современных событий мирового масштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема российской истории для Прилепина не новая - до этого он рассуждал о событиях "Золотого века" русской литературы через биографии Державина, Давыдова, Чаадаева, Пушкина и других классиков, прошедших через войны, в книге "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". В новом произведении Прилепин размышляет о русских и самоопределении в мировой истории.

Книга Захара Прилепина "Имя рек. 40 причин поспорить о главном"(2020)|Фото: Издательство АСТ

"Русскость, русское, право на имя — нужно не просто беречь, но возвращать и доказывать каждый день. Награда за это очень мала, смехотворна, — то странное чувство, когда ты вдруг понимаешь, что кровь воинов Святослава, преодолевающих ледяное море поморов, гулебщиков Разина, солдат Суворова, красноармейцев и белых офицеров, победителей самых сильных армий мира и покорителей диких пространств, в том числе космических, — течет и в тебе. По сути, это бессмертие. Всего‑то", — объясняет писатель.

Прилепин эмоционально трактует главные события истории, тут и Февральская, и Октябрьская революции, и Гражданская война, и Великая Отечественная война, и распад СССР, и 90‑е годы прошлого века и другие периоды. В аннотации к книге Прилепин пишет, что это итоги его болезненных размышлений об Отечестве, и написал он ее, чтобы понять "кто мы":

Захар Прилепин(2020)|Фото: Накануне.RU

"В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего видим "белых", и что нам думать о "красных". И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и звёздочка у нас над головой. Беспощадные русские вопросы, милосердные русские ответы".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Новая книга Захара Прилепина о судьбах России затронет вопросы революции, Гражданской войны и 90-х

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Захар Прилепин, " Имя рек 40 причин поспорить о главном



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети