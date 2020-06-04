Новая книга Захара Прилепина о судьбах России затронет вопросы революции, Гражданской войны и 90-х

Новая книга Захара Прилепина "Имя рек. 40 причин поспорить о главном" о судьбах России выходит в "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ. В каждой главе автор задает вопросы и дает ответы о проблемных периодах русской истории — от Киевской Руси до современных событий мирового масштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема российской истории для Прилепина не новая - до этого он рассуждал о событиях "Золотого века" русской литературы через биографии Державина, Давыдова, Чаадаева, Пушкина и других классиков, прошедших через войны, в книге "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". В новом произведении Прилепин размышляет о русских и самоопределении в мировой истории.

"Русскость, русское, право на имя — нужно не просто беречь, но возвращать и доказывать каждый день. Награда за это очень мала, смехотворна, — то странное чувство, когда ты вдруг понимаешь, что кровь воинов Святослава, преодолевающих ледяное море поморов, гулебщиков Разина, солдат Суворова, красноармейцев и белых офицеров, победителей самых сильных армий мира и покорителей диких пространств, в том числе космических, — течет и в тебе. По сути, это бессмертие. Всего‑то", — объясняет писатель.

Прилепин эмоционально трактует главные события истории, тут и Февральская, и Октябрьская революции, и Гражданская война, и Великая Отечественная война, и распад СССР, и 90‑е годы прошлого века и другие периоды. В аннотации к книге Прилепин пишет, что это итоги его болезненных размышлений об Отечестве, и написал он ее, чтобы понять "кто мы":

"В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего видим "белых", и что нам думать о "красных". И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и звёздочка у нас над головой. Беспощадные русские вопросы, милосердные русские ответы".