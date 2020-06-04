На Украине новый ответственный за евроинтеграцию

Верховная рада уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначила на его место Ольгу Стефанишину, которая стала уже третьей на этой должности за девять месяцев.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Стефанишина должна возобновить работу правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции, который уже почти восемь месяцев работает без гендиректора.

Сама она назвала движение в ЕС "естественным процессом" для Украины, но отметила, что хотела бы, в частности, пересмотреть условия соглашения об ассоциации с ЕС - чтобы Украину пустили на европейский рынок как полноправного игрока.

О том, что Украина отдала свой рынок Европе, а та в ответ обложила квотами украинские товары, фактически закрыв для них свой рынок, на Украине заявлялось неоднократно.