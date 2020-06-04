"У обоих состояние средней тяжести". В ДТП с автобусом в ХМАО пострадали два жителя Миасса

Власти Челябинской области уточнили данные по количеству пострадавших южноуральцев в ДТП с автобусом в ХМАО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, среди госпитализированных два жителя Челябинской области. Они из Миасса. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести, в оперативном вмешательстве пациенты не нуждаются. Медики Югры оказывают южноуральцам необходимую помощь.

Напомним, сегодня утром на 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся. Пострадали семь человек, шестерых из них госпитализировали. Двое находятся в тяжёлом состоянии.