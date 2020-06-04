"Норникель" сообщил, как будет ликвидировать разлив топлива в Норильске

"Норильский никель" рассказал о мерах по ликвидации разлива топлива в Норильске.

Вице-президент компании Сергей Дьяченко сообщил, что планируется вывозить зараженный грунт на временные площадки, а затем рекультивировать.

Также к месту ЧП спецбортами будут доставлены емкости на 16 тысяч тонн, в них будет законсервирована топливо-водяная смесь, передает "Интерфакс". Далее будут искать способы, каким образом эвакуировать эти емкости, пояснил Дьяченко.

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет, будет проводиться очистка водной среды от нефтепродуктов.

Напомним, накануне на совещании у президента Владимир Путина выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП. В связи с разливом дизеля объявлен режим ЧС федерального масштаба. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что разгерметизация произошла из-за проседания свай резервуара.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям: ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Следствие ходатайствует об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 (Норильск) Вячеслава Старостина. От дачи показаний сотрудник "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норникеля") отказался,