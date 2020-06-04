Прокуратура Прикамья проводит проверку по факту разлива нефти вблизи населенного пункта

Прокуратурой Оханского района Пермского края проводится проверка причин и условий разлива нефти на трубопроводе АО "Транснефть-Прикамье" юго-западнее деоевни Тулумбаиха. На данный момент утечка устранена, а на загрязненной территории ведутся очистительные работы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края, утечка произошла 3 июня в результате разгерметизации, из-за чего 9,6 куб.м. нефтепродукта разлилось на площади 12 кв.м.. Помимо заместителя районного прокурора к месту происшествия выехали также специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят соблюдение требований экологического законодательства при эксплуатации промышленных инженерно-технических сооружений и проведут правовую оценку действий лиц, допустивших загрязнение окружающей среды. Помимо этого, прокуратурой взят на контроль ход проведения правоохранительными органами доследственной проверки.

