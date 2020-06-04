Украинские боевики уничтожили видеокамеры ОБСЕ на участке разведения сил в Петровском

Украинские боевики прицельным снайперским огнем уничтожили видеокамеры ОБСЕ на участке разведения сил в Петровском. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели ОБСЕ в оперативном отчете от 3 июня подтвердили, что огонь велся с западо-северо-западного направления, где расположены позиции украинских вооруженных формирований.

Напомним, в ноябре прошлого в районе Петровского произошло разведение войск. Это один из трех пилотных участков разведения.