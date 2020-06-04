СКР ходатайствует об аресте начальника цеха норильской ТЭЦ, где произошел разлив дизеля

Следствие ходатайствует об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 (Норильск) Вячеслава Старостина. От дачи показаний сотрудник "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норникеля") отказался, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям: ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Фото: СКР

"В результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на значительной площади, которые попали в грунт и водные объекты", - говорится в сообщении ведомства.

Непосредственно Старостину следствие собирается предъявить обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, накануне на совещании у президента России выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП. В связи с разливом дизеля объявлен режим ЧС федерального масштаба.