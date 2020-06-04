Двое из семи вахтовиков, пострадавших в аварии в Югре, - в тяжёлом состоянии

Медики рассказали о состоянии вахтовиков, пострадавших в аварии на трассе Лянтор – Карымкары, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня утром на 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся.

"Пострадали семь человек. Четверо санавиацией доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Двое находятся в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, два пациента с лёгкими травмами госпитализированы в больницу Лянтора. Седьмой рабочий отказался от госпитализации", - сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Югры.