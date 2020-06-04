09 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область
Авария, вахтовики, ГАЗ, Лянтор - Карымкары (2020) | Фото: vk.com/podslushano_v_lyantore86

Двое из семи вахтовиков, пострадавших в аварии в Югре, - в тяжёлом состоянии

Медики рассказали о состоянии вахтовиков, пострадавших в аварии на трассе Лянтор – Карымкары, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня утром на 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся.

"Пострадали семь человек. Четверо санавиацией доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Двое находятся в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, два пациента с лёгкими травмами госпитализированы в больницу Лянтора. Седьмой рабочий отказался от госпитализации", - сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Югры.

Авария, вахтовики, ГАЗ, Лянтор - Карымкары(2020)|Фото: vk.com/podslushano_v_lyantore86

Авария, вахтовики, ГАЗ, Лянтор - Карымкары(2020)|Фото: vk.com/podslushano_v_lyantore86

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Двое из семи вахтовиков, пострадавших в аварии в Югре, - в тяжёлом состоянии

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Теги: ДТП, автобус, вахтовики,



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