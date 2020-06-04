В Челябинске после жалоб жителей на выбросы проверят качество воздуха

Специалисты челябинского минэкологии и управления Роспотребнадзора проверят качество воздуха в Челябинске после жалоб жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

За последние сутки в ведомство поступило порядка десяти обращений жителей города. Горожане жаловались на неприятный запах и туманную дымку. Больше всего жалоб поступило от жителей Металлургического и Курчатовского районов.

В настоящий момент надзорные ведомства приступили к проведению рейдовых мероприятий в указанных районах города.

"Так как основные предприятия-загрязнители являются объектами федерального надзора, Минэкологии не имеет полномочий напрямую проводить проверки их деятельности. Кроме того, в период самоизоляции, который в продлен в регионе до 15 июня, запрещены проверки предприятий. Однако, учитывая поступившие обращения от жителей, которые сообщают о неприятных запахах, появляющихся преимущественно ночью, в Минэкологии приняли решение о проведении совместных рейдов с сотрудниками Росприроднадзора", - рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Специалисты уже ведут замеры на контрольных точках промышленных предприятий. Одна лаборатория работает в районе СНТ "Строитель" в Металлургическом районе, другая в районе ЧелГУ.

Если превышения загрязняющих веществ в воздухе будут выявлены, это даст основания для проведения внеплановых проверок и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что до 11 часов 4 июня в Челябинске сохранялся режим НМУ первой степени опасности.