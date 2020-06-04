09 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Роман Головченко (2020) | Фото: телеканал Беларусь 1

Новым премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко, председателя Государственного военно-промышленного комитета. Предыдущий премьер Сергей Румас, по словам президента, собирается заниматься бизнесом, никаких назначений он не получил.

О желании сформировать новый кабинет министров Лукашенко заявил в конце мая. Он мотивировал это действие тем, что до президентских выборов (9 августа) должен представить народу свою команду, с которой будет работать в случае избрания.

"Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов - или само в отставку подает, или президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. До президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства", - цитирует Лукашенко "БелТА".

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Новым премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко

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Теги: роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, новый состав правительства



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