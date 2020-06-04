09 Сентября 2020
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Конституция РФ Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев: "Голосование по поправкам пройдет в период действия противоэпидемических мероприятий"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал главам муниципалитетов поручения, связанные с организацией проведения голосования по принятию поправок в Конституцию РФ. По словам губернатора, голосование пройдет в период действия противоэпидемических мероприятий, потому безопасность свердловчан должна быть в приоритете. Все меры по содействию территориальным избирательным комиссиям будут продиктованы с учетом рекомендаций Центризбиркома.

"Это важнейшее событие для нашей страны, для ее будущего и будущего наших граждан. Поправки в основной закон ориентированы на сохранение целостности и суверенности государства, исторических и культурных ценностей, рост качества жизни людей. Голосование по поправкам пройдет в период действия противоэпидемических мероприятий. Поэтому меры безопасности, включая социальное дистанцирование, масочный режим, санитарно-гигиенический контроль, должны быть обеспечены в полном объеме", — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев обратил внимание глав муниципалитетов, что главной задачей региональных и местных властей обеспечить все условия для безопасного, легитимного и прозрачного голосования. Также губернатор поручил региональному правительству подготовить предложения по участию Свердловской области в общенациональном плане по восстановлению экономики станы, представленном президенту России Владимиру Путину.

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Евгений Куйвашев: "Голосование по поправкам пройдет в период действия противоэпидемических мероприятий"

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Теги: конституция, голосование, Евгений Куйвашев



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