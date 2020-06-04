Путин может обратиться к россиянам после голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.

По данным источников издания, предварительная проработка выступления уже началась.

Планируется, что обращение состоится после того, как будут подведены итоги голосования. Глава государства, как предполагается, даст ряд поручений федеральным органам власти.

Ранее Путин несколько раз делал заявления в виде телеобращения по поводу ситуации с коронавирусом. Вероятно, новая речь президента выйдет в таком же формате.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам. Документ определяет, что голосование пройдет 1 июля. При его организации будет учтена ситуация с коронавирусом.

Всего в основной закон страны внесено почти 500 поправок, которые затрагивают основные сферы жизни граждан.