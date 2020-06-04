На Среднем Урале за 500 рублей продали боевой орден Красной Звезды

Полицейские Верхней Пышмы задержали местного жителя 1975 года рождения, который подозревается в краже и попытке продажи за 500 рублей боевого ордена Красной Звезды – одной из главных и почетных государственных наград СССР времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, летом 2019 года Олег (так зовут фигуранта этой криминальной истории) в сети Интернет познакомился с одинокой женщиной преклонных лет. По его сведениям, несмотря на большую разницу в возрасте уральский Казанова своим явно заранее продуманным благопристойным поведением умудрился так себя зарекомендовать, что уже через несколько месяцев пара заключила брачный союз.

Новоиспеченный муж стал проживать в квартире супруги, а та, рассказывая о себе и ближайших родственниках, неоднократно демонстрировала ему награды умершего отца-фронтовика, в том числе орден Красной Звезды, которым она особенно гордилась. Также спутник жизни был осведомлен и о месте, где хранились дорогостоящие ювелирные украшения хозяйки жилища.

"Невеста так радовалась нагрянувшему счастью, что даже толком не успела спросить биографию своего избранника, а также где и кем работает. А он, как выяснилось чуть позже, кроме того, что умеет слабому полу красивые и нежные слова говорить, не трудоустроен. Более того – реальный рецидивист, имеющий в своем послужном списке девять судимостей! В том числе за угрозу убийством, за кражи, за причинение тяжкого вреда здоровью, за мошенничество и другие грехи. Последний срок верхнепышминский Донжуан отбывал в исправительной колонии №51 Нижнего Тагила.

Однажды "глава семьи", когда закончились деньги, решил похитить ценные вещи и быстро продать их. Золотой браслет с кольцом были тайно сданы в ломбард, а боевой орден продал за 500 рублей ранее пять раз судимому коллекционеру старинных монет 1973 года рождения. Сейчас в отношении него органами полиции также ведется расследование. Когда супруга узнала о "сюрпризах" мужа, то пришла в ярость, быстро расторгла брак и обратилась с официальным заявлением за помощью в МВД", - рассказал полковник Горелых.

Органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о краже и приобретении или сбыте официальных документов и государственных наград.

Орден Красной Звезды - награда за значительные заслуги в обороне Советского Союза, как в военное, так и в мирное время, в свое время стал вторым исключительно боевым орденом CCCP. Этот орден был учрежден в 1930 году, одновременно с орденом Ленина, и стал второй по значимости исключительно боевой наградой СССР.