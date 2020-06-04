09 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
Александр Малькевич Антон Горелкин (2020) | Фото: t.me/alexandr_malkevich/Александр Малькевич

Депутат Госдумы предложил компании Twitter переехать в Сколково

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил компании Twitter стать резидентом Сколково, перенеся в Россию штаб-квартиру. Аргументами в пользу смены юрисдикции депутат называет низкие налоги и отсутствие Дональда Трампа.

"Серьезно. Открыли бы штаб-квартиру в Сколково, например. Сервера разместили бы где-нибудь севернее, чтобы экономить на охлаждении. Большой офис в Москве. Город, по сравнению с нынешними США, безопасный. Погромов за последнюю сотню лет ни одного не было, - пишет Горелкин в своем telegram-канале. - Да, конечно, пришлось бы платить российские налоги, но они ниже американских или, например, французских. Зато автоматически решилась бы проблема с хранением личных данных россиян в России. И Трамп бы их тут не достал, при всем желании".

Горелкин считает, что Россия – "очень благоприятное место для социальных сетей".

Между тем, сегодня стало известно, что Федеральная служба судебных приставов принудительно взыщет с Facebook и Twitter по 4 млн руб. штрафа за отказ локализовать в России хранение данных о российских пользователях.

А в США Дональд Трамп подписал документ, который потенциально может ограничить работу соцсетей. Twitter, в котором президент постоянно высказывается, Трамп и вовсе пригрозил закрыть – администрация платформы начала помечать твиты главы государства как сомнительные.

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Депутат Госдумы предложил компании Twitter переехать в Сколково

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Теги: антон горелкин, twitter, сколково, дональд трамп, соцсети



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