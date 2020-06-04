"Аптеку со склада" в Перми вновь обвинили в нарушении закона о рекламе из-за коронавируса

Пермское УФАС России проверит рекламу теста на COVID-19, которую в виде рассылки с предложением приобрести экспресс-тест, организовала крупная аптечна сеть "Аптека от склада".

Заявитель сообщил, что получал рекламу дважды за день. В первом сообщении говорилось, что в аптеке можно заказать тест на COVID-19, который покажет, наличие антител lgM/lgG, которые продуцируются при заболевании. Спустя полтора часа пришло еще одно сообщение с просьбой поспешить с оформлением заказа на тест-кассеты для быстрого определения COVID-19, так как в наличии осталось только пять.

Заявитель усомнился, чт предлагаемый аптекой препарат является зарегистрированным государством, поскольку в специализированных лабораториях процедура тестирования занимает не менее двух дней. Распространитель рекламы экспресс-тестов предлагает произвести процедуру на определение коронавирусной инфекции за 10 минут.

"Мне кажется, что компания вводит своих клиентов в заблуждение, потому что на сайте аптеки нет никакой информации о производителе. Не понятно, это тест на наличие антител или на наличие коронавируса. Не указано, зарегистрирована ли данная тест-система Росздравнадзором", - сообщает заявитель.

УФАС приступило к проверке. Направлены запросы в Пермский государственный медицинский университет и Территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю. Ориентировочно - ответы будут получены до 10 июня.

Отметим, что ранее "Аптека со склада" уже размещала недостоверную рекламу. Прикамцам предлагали купить "лекарство" от коронавируса. После вмешательства антимонопольщиков, реклама была удалена.