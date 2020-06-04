09 Сентября 2020
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

"Аптеку со склада" в Перми вновь обвинили в нарушении закона о рекламе из-за коронавируса

Пермское УФАС России проверит рекламу теста на COVID-19, которую в виде рассылки с предложением приобрести экспресс-тест, организовала крупная аптечна сеть "Аптека от склада".

Заявитель сообщил, что получал рекламу дважды за день. В первом сообщении говорилось, что в аптеке можно заказать тест на COVID-19, который покажет, наличие антител lgM/lgG, которые продуцируются при заболевании. Спустя полтора часа пришло еще одно сообщение с просьбой поспешить с оформлением заказа на тест-кассеты для быстрого определения COVID-19, так как в наличии осталось только пять.

Заявитель усомнился, чт предлагаемый аптекой препарат является зарегистрированным государством, поскольку в специализированных лабораториях процедура тестирования занимает не менее двух дней. Распространитель рекламы экспресс-тестов предлагает произвести процедуру на определение коронавирусной инфекции за 10 минут.

"Мне кажется, что компания вводит своих клиентов в заблуждение, потому что на сайте аптеки нет никакой информации о производителе. Не понятно, это тест на наличие антител или на наличие коронавируса. Не указано, зарегистрирована ли данная тест-система Росздравнадзором", - сообщает заявитель.

УФАС приступило к проверке. Направлены запросы в Пермский государственный медицинский университет и Территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю. Ориентировочно - ответы будут получены до 10 июня.

Отметим, что ранее "Аптека со склада" уже размещала недостоверную рекламу. Прикамцам предлагали купить "лекарство" от коронавируса. После вмешательства антимонопольщиков, реклама была удалена.

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"Аптеку со склада" в Перми вновь обвинили в нарушении закона о рекламе из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, covid19, Аптека со склада, уфас, тесты



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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2020 11:17 Мск Пермское УФАС признало недостоверной рекламу тестов на COVID-19 "Аптеки со склада"

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