В Югре большинство новых больных COVID-19 заразилась в действующих очагах

Опубликованы данные о суточном приросте численности больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 49 (до 1 тыс. 798), в Югре – на 140 (до 2 тыс. 627), на Ямале – на 55 (до 2 тыс. 535). В Югре лидеры те же – Сургутский район (43), Сургут (26), Нефтеюганский район (15). Из 140 новых заболевших 80 заразились в уже действующих очагах.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 831 пациента.