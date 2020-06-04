Штрафы с Twitter и Facebook на 4 млн рублей взыщут судебные приставы

ФССП России начала процесс по принудительному взысканию штрафов с Facebook и Twitter.

Как следует из базы данных, исполнительные производства на американские компании открыли 2 июня. Кроме того, с Facebook с октября пытаются взыскать еще 3 тысячи рублей.

В середине февраля 2020 года стало известно о штрафах, которые мировой суд в Москве выписал Facebook и Twitter за отказ предоставить сведения о локализации данных российских пользователей на территории РФ. Обе компании должны выплатить по 4 млн рублей.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к Роскомнадзору с просьбой направить в суд иски против Facebook, Twitter и YouTube за нарушение правил хранения и обработки персональных данных.

В Фонде приводят пример с блокировкой соцсети Linkedin в 2016 году. Тогда Роскомнадзор подал в суд на компанию (принадлежит американской корпорации Microsoft) и добился блокировки ресурса, поскольку персональные данные российских пользователей хранились не в России.