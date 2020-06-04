На Среднем Урал зафиксировано 298 новых случае COVID-19 и две смерти из-за инфекции

В Свердловской области лабораторно подтверждено еще 298 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 206 заболевших являются жителями уральской столицы. Остальные из Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Ирбита, Кушвы, Ревды, Режа, Верхотурья, Горноуральского, Камышлова, Каменского района, Красноуфимска, Невьянска, Уральского, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 6 тыс. 679 больных коронавирусом. 63 пациента находятся в тяжелом состоянии. Из них 60 - в реанимационно-анестезиологических отделениях, 27 из тяжелобольных - на аппаратах ИВЛ. Состояние 429 свердловчан оценивается как средней степени тяжести.

За последние сутки в связи с выздоровлением из медицинских учреждений области выписано 147 человек. Зафиксировано два летальных исхода. Всего уральские врачи смогли вылечить 2 тыс. 827 пациентов. Не смогли спасти - 35.