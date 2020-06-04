В Пермском крае снижается коэффициент распространения коронавируса

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 51 (до 1 тыс. 962). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 1,14 (3 июня был 1,24). Для введения второго этапа снятия ограничений он должен быть ниже 0,8. В регионе умерли 63 пациента, у которых ранее диагностировали новую инфекцию. Из них двое - за последние сутки.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 831 инфицированный.