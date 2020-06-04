09 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В южнокитайской школе произошла резня: её мог устроить охранник

В Южном Китае в результате резни в школе пострадали 39 человек. Как передаёт Global Times, нападению подверглась начальная школа в посёлке Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР в 8.30 утра по местному времени.
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Два человека (по неподтверждённым пока данным, это директор школы и учащийся) получили тяжёлые ранения, ещё 37 отделались лёгкими. Среди них — как ученики, так и сотрудники школы.

В нападении подозревается 50-летний охранник по фамилии Ли.

Сейчас угрозы жизни раненым нет, полиция Учжоу ведёт расследование причин инцидента.

Прерванные из-за коронавируса занятия возобновились в ней 23 апреля. Отец одного из первоклассников рассказал китайским журналистам, что прежде не замечал странностей в поведении охранника и здоровался с ним каждый раз, забирая ребёнка.

Портал "Цземянь синьвэнь" сообщает, что злосчастная школа находилась всего в 100 метрах от полицейского участка.

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В южнокитайской школе произошла резня: её мог устроить охранник

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Теги: Китай, школа, резня



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