8831 новый случай коронавируса: заболевших снова больше, чем выздоровевших
За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1998
Московская область - 767
Санкт-Петербург - 375
Нижегородская область - 319
Свердловская область - 298
Ростовская область - 184
Смоленская область - 142
Красноярский край - 141
Ханты-Мансийский АО - 140
Иркутская область - 138
Архангельская область - 133
Республика Дагестан - 122
Ивановская область - 117
Челябинская область - 113
Псковская область - 112
Тульская область - 110
Волгоградская область - 109
Республика Башкортостан - 107
Воронежская область - 105
Новосибирская область - 104
Ульяновская область - 100
Брянская область - 96
Саратовская область - 94
Республика Саха (Якутия) - 94
Астраханская область - 93
Калужская область - 91
Ставропольский край - 86
Орловская область - 85
Пензенская область - 84
Чувашская Республика - 83
Краснодарский край - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 78
Белгородская область - 76
Республика Тыва - 76
Ярославская область - 74
Кабардино-Балкарская Республика - 74
Курская область - 73
Рязанская область - 73
Тверская область - 73
Алтайский край - 69
Тамбовская область - 67
Кировская область - 63
Самарская область - 63
Липецкая область - 62
Хабаровский край - 60
Омская область - 58
Оренбургская область - 56
Приморский край - 56
Владимирская область - 55
Ямало-Ненецкий АО - 55
Новгородская область - 53
Ленинградская область - 52
Удмуртская Республика - 52
Республика Татарстан - 51
Пермский край - 51
Тюменская область - 49
Республика Северная Осетия - 47
Республика Бурятия - 46
Республика Марий Эл - 39
Республика Мордовия - 39
Забайкальский край - 39
Камчатский край - 35
Мурманская область - 33
Республика Адыгея - 33
Томская область - 32
Республика Ингушетия - 31
Республика Коми - 29
Республика Хакасия - 25
Республика Карелия - 24
Калининградская область - 23
Кемеровская область - 22
Амурская область - 22
Вологодская область - 20
Республика Калмыкия - 19
Костромская область - 17
Республика Алтай - 16
Чеченская Республика - 13
Магаданская область - 11
Республика Крым - 7
Еврейская АО - 6
Курганская область - 4
Сахалинская область - 4
Чукотский АО - 4
Ненецкий АО - 1
Севастополь - 1