09 Сентября 2020
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Общество В России
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

8831 новый случай коронавируса: заболевших снова больше, чем выздоровевших

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

 Москва - 1998

 Московская область - 767

 Санкт-Петербург - 375

 Нижегородская область - 319

 Свердловская область - 298

 Ростовская область - 184

 Смоленская область - 142

 Красноярский край - 141

 Ханты-Мансийский АО - 140

 Иркутская область - 138

 Архангельская область - 133

 Республика Дагестан - 122

 Ивановская область - 117

 Челябинская область - 113

 Псковская область - 112

 Тульская область - 110

 Волгоградская область - 109

 Республика Башкортостан - 107

 Воронежская область - 105

 Новосибирская область - 104

 Ульяновская область - 100

 Брянская область - 96

 Саратовская область - 94

 Республика Саха (Якутия) - 94

 Астраханская область - 93

 Калужская область - 91

 Ставропольский край - 86

 Орловская область - 85

 Пензенская область - 84

 Чувашская Республика - 83

 Краснодарский край - 80

 Карачаево-Черкесская Республика - 78

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 Алтайский край - 69

 Тамбовская область - 67

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 Самарская область - 63

 Липецкая область - 62

 Хабаровский край - 60

 Омская область - 58

 Оренбургская область - 56

 Приморский край - 56

 Владимирская область - 55

 Ямало-Ненецкий АО - 55

 Новгородская область - 53

 Ленинградская область - 52

 Удмуртская Республика - 52

 Республика Татарстан - 51

 Пермский край - 51

 Тюменская область - 49

 Республика Северная Осетия - 47

 Республика Бурятия - 46

 Республика Марий Эл - 39

 Республика Мордовия - 39

 Забайкальский край - 39

 Камчатский край - 35

 Мурманская область - 33

 Республика Адыгея - 33

 Томская область - 32

 Республика Ингушетия - 31

 Республика Коми - 29

 Республика Хакасия - 25

 Республика Карелия - 24

 Калининградская область - 23

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 Магаданская область - 11

 Республика Крым - 7

 Еврейская АО - 6

 Курганская область - 4

 Сахалинская область - 4

 Чукотский АО - 4

 Ненецкий АО - 1

 Севастополь - 1

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8831 новый случай коронавируса: заболевших снова больше, чем выздоровевших

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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