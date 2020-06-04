Пермячка, 18 дней прожившая в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, отсудила компенсацию

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермячка, 18 дней прожившая в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, отсудила компенсацию

Свердловский райсуд Перми взыскал с Российской Федерации в пользу 18-летней пермячки компенсацию за пребывание в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Попала она туда через несколько месяцев после того, как стала героиней скандала, случившегося в школе, в которой пострадавшая тогда училась, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, скандал разразился в школе №136 в самом конце 2015 г.. Тогда пострадавшая, придя на занятия, почувствовала себя плохо. В итоге её не было на нескольких уроках: это время она провела в туалете – ученицу сильно тошнило. Пострадавшую увезли на "скорой" прямо из школы. Родители утверждают: всему виной – плохое отношение классного руководителя к ребенку. Мать девочки Елена Антонова рассказала Накануне.RU что между их семьей и школой уже давний конфликт, притом классный руководитель её дочери – "единственный учитель, который не может найти с девочкой общего языка". Причиной же ухудшения здоровья дочери женщина называет нервный срыв: незадолго до инцидента классный руководитель девочки самостоятельно лишила ребенка возможности ходить на спортивные танцы. Этот кружок девочка очень любила.

"Если бы отец ребенка не прибежал вовремя, она, получается, умерла бы там, в туалете? С администрацией мы после этого случая встречались. Они говорят: "У вас ребенку было весело с отцом в туалете, да? Ребенок был весел и бодр!" А девочку у меня три урока подряд тошнило в туалете. Я дозвониться ей не могла, она в обмороке лежала. Я одного не могу понять: у нас это спецучреждение какое-то или школа общеобразовательная, где педагоги должны отвечать за ребят?", - рассказала тогда Антонова.

Через несколько месяцев после случившегося пострадавшую поместили в Центр, написал в своём Facebook общественник Денис Галицкий. За этим последовала череда обжалований пребывания пермячки в учреждении. В итоге 3 июня Свердловский райсуд Перми взыскал в пользу пострадавшей компенсацию в 150 тыс. руб.. Пока решение в законную силу не вступило.

За это время пострадавшая успела закончить девять классов и устроиться на работу, уточнил в разговоре с Накануне.RU Галицкий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермячка, 18 дней прожившая в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, отсудила компенсацию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пермь, школа №136, пермская школа, инцидент в школе



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2015 14:18 Мск "Моего ребенка решили "ломать": отец пермской школьницы, три урока пролежавшей без сознания в туалете, пытается найти управу на школу
Ранее 04.12.2015 16:34 Мск "Девочка плохая, зачем ей помогать?": в Перми ученица несколько уроков пролежала без сознания в школьном туалете

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети