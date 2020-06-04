Пермячка, 18 дней прожившая в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, отсудила компенсацию

Свердловский райсуд Перми взыскал с Российской Федерации в пользу 18-летней пермячки компенсацию за пребывание в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Попала она туда через несколько месяцев после того, как стала героиней скандала, случившегося в школе, в которой пострадавшая тогда училась, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, скандал разразился в школе №136 в самом конце 2015 г.. Тогда пострадавшая, придя на занятия, почувствовала себя плохо. В итоге её не было на нескольких уроках: это время она провела в туалете – ученицу сильно тошнило. Пострадавшую увезли на "скорой" прямо из школы. Родители утверждают: всему виной – плохое отношение классного руководителя к ребенку. Мать девочки Елена Антонова рассказала Накануне.RU что между их семьей и школой уже давний конфликт, притом классный руководитель её дочери – "единственный учитель, который не может найти с девочкой общего языка". Причиной же ухудшения здоровья дочери женщина называет нервный срыв: незадолго до инцидента классный руководитель девочки самостоятельно лишила ребенка возможности ходить на спортивные танцы. Этот кружок девочка очень любила.

"Если бы отец ребенка не прибежал вовремя, она, получается, умерла бы там, в туалете? С администрацией мы после этого случая встречались. Они говорят: "У вас ребенку было весело с отцом в туалете, да? Ребенок был весел и бодр!" А девочку у меня три урока подряд тошнило в туалете. Я дозвониться ей не могла, она в обмороке лежала. Я одного не могу понять: у нас это спецучреждение какое-то или школа общеобразовательная, где педагоги должны отвечать за ребят?", - рассказала тогда Антонова.

Через несколько месяцев после случившегося пострадавшую поместили в Центр, написал в своём Facebook общественник Денис Галицкий. За этим последовала череда обжалований пребывания пермячки в учреждении. В итоге 3 июня Свердловский райсуд Перми взыскал в пользу пострадавшей компенсацию в 150 тыс. руб.. Пока решение в законную силу не вступило.

За это время пострадавшая успела закончить девять классов и устроиться на работу, уточнил в разговоре с Накануне.RU Галицкий.