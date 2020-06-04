Интренет-трафик в Свердловской области возрос на 20% в период самоизоляции

Интернет-провайдеры Среднего Урала отметили рост трафика на 20% в период режима самоизоляции. Об этом сообщил директор департамента информатизации и связи Юрий Гущин. По его словам, повсеместно были добавлены также развлекательные услуги для времяпрепровождения жителей области, вынужденных оставаться дома.

Также Юрий Гущин отметил, что местные интернет-провайдеры справились со своей работой на 100%. Были введены дополнительные дежурные, однако большой нагрузки удалось избежать благодаря перераспределению трафика. Так, жители области, работающие из офисов, перешли на дистанционную работу из дома, из-за чего интернет-трафик перераспределился с одного направления на другое.