09 Сентября 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово (2018) | Фото: Накануне.ru

Екатеринбург, Сочи и Петербург будут вместе развивать деловой туризм

Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург объединяют усилия в сфере делового туризма. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В начале 2020 года между конгресс-бюро этих городов было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Впервые в истории mice-индустрии в России три региона объединились и решили сформировать единую базу событийных и корпоративных заказчиков. Уверена, что этот шаг имеет огромные перспективы, в том числе и для развития внутреннего туризма, в котором в нашем регионе выступает mice-индустрия, формирующая высокие стандарты качества", - отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Санкт-Петербург, Лахта-центр(2019)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга Андрей Мацарин рассказал, что одним из первых совместных шагов трех регионов может стать взаимодействие в образовательной сфере.

"Совместно со Всемирной туристской организацией ЮНВТО мы начинаем в Санкт-Петербурге образовательный проект в сфере туризма, дающий возможность работникам туриндустрии получать профессиональные стандарты международного уровня. Уверен, важнейшие задачи для наших регионов – научиться разговаривать на одном профессиональном языке, выстроить единые подходы к деловым мероприятиям, помогать сотрудникам проходить практику в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге", - заявил Мацарин.

По мнению директора АНО Черноморское Конвеншн Бюро Эллины Акиншиной, сотрудничество регионов в сфере делового туризма позволит обмениваться нормативной базой и опытом государственно-частного партнерства, создавать межрегиональные маркетинговые продукты, обмениваться идеями проведения мероприятий, направленных на различные целевые аудитории.

"Сегодня наше внимание должно быть направлено на внутрироссийский рынок, ведь ряд деловых мероприятий, которые отечественные компании раньше организовывали за рубежом, можно проводить в России. Для этого важно грамотно позиционировать возможности наших регионов в сфере делового туризма", - отметила Акиншина.

сочи аэропорт адлер(2008)|Фото: Накануне.ru

Как рассказала исполнительный директор НП Конгресс Бюро Екатеринбурга Оксана Трофимова-Ниденталь, представителями трех регионов, подписавших соглашение, создана дорожная карта, где прописаны совместные мероприятия до 2023 года. Ближайшее из них – международный туристический форум "Большой Урал", который пройдет в Екатеринбурге в конце сентября.

"На форуме запланировано много мероприятий для представителей делового туризма. Возможно, к нашему соглашению захотят присоединиться и другие регионы, например, Уфа, Новосибирск, Иркутск. Сообща нам будет проще выжить в сегодняшней ситуации", - сказала Трофимова-Ниденталь.

Стоит отметить, что в Свердловской области 80% туристического потока приходится именно на деловой туризм.

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Екатеринбург, Сочи и Петербург будут вместе развивать деловой туризм

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Теги: Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург, деловой туризм



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