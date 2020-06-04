09 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России За рубежом
ядерный щит (2015) | Фото:

Москва впервые озвучила дополнительные условия применения ядерного оружия

"Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", которые на днях утвердил президент РФ Владимир Путин, впервые выложены в открытый доступ. Этот документ приводит к ряду важных выводов, обращает внимание "Коммерсант".
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Россия по-прежнему рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Так, Россия оставляет за собой право применить его в двух случаях: в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также "в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

При этом впервые приведены дополнительные факторы, при которых ядерное оружие может быть применено. Их четыре, два из которых по сути повторяют вышеуказанные, но два новых: "поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников", а также "воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Это документально закрепляет то, о чем ранее говорил Путин: сам факт данных о запуске ракет в направлении России может быть достаточным для нанесения ответно-встречного удара.

Директор проекта "Стратегическое ядерное вооружение России", старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг указывает, что впервые в документе такого уровня заявлено, что Россия может начать ответный удар по информации от системы раннего предупреждения.

Однако наибольшее значение, поскольку оно может иметь расширительное толкование, имеет тезис о готовности нанесения ядерного удара в ответ на атаку против критически важных государственных и военных объектов, считают эксперты.

"Это закрывает серую зону, в которой противник мог попытаться уничтожить российские силы сдерживания при помощи обычных вооружений, формально не попадая под критерии ядерного ответа", - отмечает консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Обнародование документа, вероятно, призвано остудить пыл вероятного противника в отношении России. Вряд ли такая цель будет полностью достигнута, но положительный эффект, несомненно, будет, заключает издание.

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Москва впервые озвучила дополнительные условия применения ядерного оружия

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Теги: ядерное оружие, Россия



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