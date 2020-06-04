У погибшего во время задержания Джорджа Флойда был коронавирус

Погибший во время задержания полицией афроамериканец Джордж Флойд был заражен коронавирусом. Об этом говорится в отчете судмедэкспертов, опубликованном накануне. В 20-страничном документе, который был опубликован управлением судмедэкспертизы округа Хеннепин (Миннеаполис), говорится, что тест Флойда от 3 апреля на коронавирус был положительным.

Неизвестно, болел ли Флойд или переносил заболевание бессимптомно, но посмертное исследование тоже показало наличие РНК вируса. Центр по контролю и профилактики заболеваний США заявил, что сейчас сложно сказать, был ли Флойд заразен.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения четверым полицейским, задержавшим Флойда. Дереку Шовину, который душил Флойда коленом, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, обозначаемом под термином "третьей степени". Позже обвинения были переквалифицированы на убийство второй степени - непредумышленное или умышленное убийство, совершенное без предварительного замысла. Шовину грозит 40-летний тюремный срок. Еще трем офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд назначил полицейским сумму залога в $1 млн.

Смерть Флойда повлекла за собой массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и в других крупных городах США, включая Вашингтон.