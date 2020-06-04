У погибшего во время задержания Джорджа Флойда был коронавирус

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Протесты у капитолия в США (2020) | Фото: twitter.com/UR_Ninja

У погибшего во время задержания Джорджа Флойда был коронавирус

Погибший во время задержания полицией афроамериканец Джордж Флойд был заражен коронавирусом. Об этом говорится в отчете судмедэкспертов, опубликованном накануне. В 20-страничном документе, который был опубликован управлением судмедэкспертизы округа Хеннепин (Миннеаполис), говорится, что тест Флойда от 3 апреля на коронавирус был положительным.

Неизвестно, болел ли Флойд или переносил заболевание бессимптомно, но посмертное исследование тоже показало наличие РНК вируса. Центр по контролю и профилактики заболеваний США заявил, что сейчас сложно сказать, был ли Флойд заразен.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения четверым полицейским, задержавшим Флойда. Дереку Шовину, который душил Флойда коленом, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, обозначаемом под термином "третьей степени". Позже обвинения были переквалифицированы на убийство второй степени - непредумышленное или умышленное убийство, совершенное без предварительного замысла. Шовину грозит 40-летний тюремный срок. Еще трем офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд назначил полицейским сумму залога в $1 млн.

Смерть Флойда повлекла за собой массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и в других крупных городах США, включая Вашингтон.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У погибшего во время задержания Джорджа Флойда был коронавирус

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: джордж флойд, коронавирус, акции протеста, сша, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети