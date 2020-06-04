09 Сентября 2020
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Поврежденный резервуар с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске. (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края

Глава МЧС: Решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске найдено

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что найдено решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним", - сказал он в ходе совещания. При этом подробности Зиничев не уточнил.

В Росприроднадзоре заявили, что сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет, передает РИА Новости. Как сообщила глава ведомства Светлана Радионова, будет проводиться очистка водной среды от нефтепродуктов. "Мы будем внимательно смотреть за способами утилизации", - добавила она.

Накануне министр предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера, это инициативу поддержал Владимир Путин.

Тушение пожара в резервуаре с дизельным топливом.(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Напомним, ЧП произошло в конце мая. В результате повреждения резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильской топливно-энергетической компании, "дочке" "Норникеля") на проезжую часть технологической дороги вылилось порядка 21 тыс. кубометров горючего. Оттуда топливо попало в ручей Далдыкан, впадающий в реку Далдыкан. Сейчас разлив уже достиг реки Амбарной, а дальше может дойти до озера Пясино и Карского залива Северного ледовитого океана. Площадь разлива составляет 180 тыс. кв. м.

Накануне на совещании у президента России, которое транслировалось по федеральному телеканалу, выяснилось, что МЧС и краевые власти были привлечены к ликвидации аварии только через два дня после происшествия.

На совещании предлагался вариант по сжиганию собранного топлива, но такого опыта ни у кого нет, последствия и процесс могут быть непредсказуемыми. Ущерб от аварии может оцениваться десятками миллиардов рублей, отмечают эксперты.

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Глава МЧС: Решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске найдено

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Теги: мчс, норильск, тэц, евгений зиничев



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