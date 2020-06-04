В Прикамье в лесу ищут десятилетнего мальчика: ушел из дома и не вернулся

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
велосипед, авария (2018) | Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Прикамье в лесу ищут десятилетнего мальчика: ушел из дома и не вернулся

В поселке Лель Гайнского района Прикамья пропал 10-летний мальчик. Предположительно, ребенок мог заблудиться в лесу. Сообщение о его пропаже поступило ночью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Ребенок был одет в футболку синего цвета, шорты цвета хаки, резиновые тапочки. Волосы русые, рост 110-120 см. Сообщается, что мальчик уехал на велосипеде белого цвета.

Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона. Местные лесники искали мальчика с помощью летательных аппаратов. К 9.00 поиски результата не дали. Врио губернатора Дмитрий Махонин привлек к поискам все оперативные службы экстренного реагирования.

Сейчас на месте развернут оперштаб, который руководит поисками и организовывает поисково-спасательные работы руководство МВД Пермского края. С рассветом к месту выехала команда Пермской краевой службы спасения с кинологическим подразделением. Поиски ребенка осуществляются силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеров. Также на место происшествия были направлены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-розыскными собаками. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье в лесу ищут десятилетнего мальчика: ушел из дома и не вернулся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок, поиски, пропажа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 15:45 Мск Сотрудники прикамского СКР помогут спасенному из леса мальчику стать кадетом
Ранее 16.06.2020 16:25 Мск В Прикамье завершают лечение дети, которых в этом месяце спасли из леса
Ранее 10.06.2020 15:23 Мск Пропавший в Прикамье десятилетний мальчик после спасения попал в реанимацию с истощением
Ранее 07.06.2020 09:03 Мск Пропавшего в лесу Пермского края 10-летнего мальчика нашли живым
Ранее 05.06.2020 08:29 Мск В Прикамье вторые сутки ищут пропавшего ребенка: СКР возбудил дело по статье "убийство"
Ранее 04.06.2020 15:58 Мск Сергей Сарапульцев выехал в прикамский поселок, где ночью пропал ребенок

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети