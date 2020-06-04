В Прикамье в лесу ищут десятилетнего мальчика: ушел из дома и не вернулся

В поселке Лель Гайнского района Прикамья пропал 10-летний мальчик. Предположительно, ребенок мог заблудиться в лесу. Сообщение о его пропаже поступило ночью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Ребенок был одет в футболку синего цвета, шорты цвета хаки, резиновые тапочки. Волосы русые, рост 110-120 см. Сообщается, что мальчик уехал на велосипеде белого цвета.

Ночью были организованы поисково-спасательные работы: местность прочесывали наряды полиции, пожарно-спасательного гарнизона. Местные лесники искали мальчика с помощью летательных аппаратов. К 9.00 поиски результата не дали. Врио губернатора Дмитрий Махонин привлек к поискам все оперативные службы экстренного реагирования.

Сейчас на месте развернут оперштаб, который руководит поисками и организовывает поисково-спасательные работы руководство МВД Пермского края. С рассветом к месту выехала команда Пермской краевой службы спасения с кинологическим подразделением. Поиски ребенка осуществляются силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, волонтеров. Также на место происшествия были направлены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-розыскными собаками. Поиск осложняется таежной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.