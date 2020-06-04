09 Сентября 2020
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Разлив дизеля на реке Амбарной в Норильске. (2020) | Фото: МЧС/WWF

Водитель автомобиля, сгоревшего из-за разлива дизеля в Норильске, рассказал, как произошла авария

Почти неделю (с 29 мая) причина разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оставалась не подтвержденной. Сначала власти и региональное управление МЧС сообщали о ДТП. Якобы, резервуар на территории ТЭЦ был поврежден из-за того, что в него врезался легковой автомобиль. Версия с самого начала вызывала сомнения, поскольку загоревшуюся машину относительно легко потушили и никто не пострадал.
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И только на совещании у президента России в среду, 3 июня, глава МЧС Евгений Зиничев озвучил, вероятно, реальную причину произошедшего: "По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошёл разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием".

Telegram-канал Baza нашел водителя сгоревшего автомобиля, которого чуть не сделали крайним. Вот что рассказал 44-летний Андрей Афиногенов: "Я ехал на автомобиле. Впереди был мокрый асфальт. Дождя не было, ну, то есть лужи были. Запаха не было. Ограждающих каких-то конструкций, предупреждающих знаков не было. Персонал отсутствовал технологический. Соответственно, там, возможно, сливалась вода, ещë что-то, может быть. Визуально асфальт был виден. Я поехал. В какой-то момент машина остановилась. Что там произошло, сейчас трудно сказать. Может, она провалилась, произошëл подмыв асфальта. Но когда я открыл дверь, уровень увеличился, и, соответственно, уже запах был, чувствовался, дизельного топлива, не знаю, что там у них, не могу сказать. То есть уровень поднялся, я вылез через крышу. Как раз появился технологический персонал, к этому времени машина от этой жидкости начала дымить из-под капота. Языки пламени из-под автомобиля начали появляться. Я спросил у технологического персонала, вызвали ли они пожарную охрану. Они говорят: да, пожарную охрану вызвали. Я побежал, пока ещë машина дымила, так как телефон остался в машине, вырвал телефон оттуда, отбежал на безопасное расстояние, сообщил руководству и позвонил в дежурную часть полиции города Норильска. В это время уже автомобиль пылал полностью, и минут через пять пожарные подъехали".

Тушение пожара в резервуаре с дизельным топливом.|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Тушение автомобиля у аварийного резервуара. Фото: МЧС

Напомним, в результате повреждения резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильской топливно-энергетической компании, "дочке" "Норникеля") на проезжую часть технологической дороги вылилось порядка 21 тыс. кубометров горючего. Оттуда топливо попало в ручей Далдыкан, впадающий в реку Далдыкан. Сейчас разлив уже достиг реки Амбарной, а дальше может дойти до озера Пясино и Карского залива Северного ледовитого океана. Площадь разлива составляет 180 тыс. кв. м.

Разлив дизеля на реке Амбарной в Норильске.|Фото: МЧС/WWF

Разлив дизеля на реке Амбарной. Фото: МЧС/WWF

Генпрокуратура сообщила, что по факту происшествия заведены три уголовных дела: по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Главе НТЭК вынесено предостережение.

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Теги: разлив дизельного топлива, норникель, мчс, утилизация



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