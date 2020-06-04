Семь вахтовиков из Челябинской области пострадали в ДТП с автобусом в ХМАО

Семь вахтовиков из Челябинской области пострадали в ДТП в ХМАО. Они госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, сегодня утром на 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали семь жителей Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль ситуацию с вахтовиками. Он поручил своему первому заместителю Ирине Гехт и минздраву поддерживать связь с медицинскими службами Югры.