09 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Семь вахтовиков из Челябинской области пострадали в ДТП с автобусом в ХМАО

Семь вахтовиков из Челябинской области пострадали в ДТП в ХМАО. Они госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, сегодня утром на 237 км трассы Лянтор – Карымкары у автобуса "ГАЗ", который вёз рабочих из Сургута в сторону Карымкары, произошло повреждение колеса. Автобус улетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали семь жителей Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль ситуацию с вахтовиками. Он поручил своему первому заместителю Ирине Гехт и минздраву поддерживать связь с медицинскими службами Югры.

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Семь вахтовиков из Челябинской области пострадали в ДТП с автобусом в ХМАО

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Теги: ДТП, автобус, Алексей Текслер, вахтовики,



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Ранее 04.06.2020 12:00 Мск Двое из семи вахтовиков, пострадавших в аварии в Югре, - в тяжёлом состоянии

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