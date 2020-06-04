В Стокгольме протестующие пытались прорваться к зданию Королевского дворца

В европейских странах продолжаются акции в поддержку протестов в США. Стокгольм стал еще одной точкой протестов против полицейского насилия в Штатах.

3 июня шведская полиция разогнала восьмитысячный митинг, организованный на одной из площадей города в Сергельсторге.

После этого тысячи людей направились на центральные улицы столицы Швеции, начались беспорядки. Отмечается, что протестующие устроили стычку с полицейскими на станции метро, стражи порядка применили перцовый спрей.

Позже несколько протестующих пытались прорваться к зданию Королевского дворца, но их остановила конная гвардия.

Два человека были арестованы за разжигание массовых беспорядков, пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Ранее подобные акции прошли в Великобритании, Нидерландах, Дании, Новой Зеландии.

В США протестами охвачены дестятки городов. Акции начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве.

CNN сообщила, что секретная служба поместила Дональда Трампа и его окружение в подземный бункер недалеко от Белого дома после того, как в Вашингтоне начали собираться на протестную акцию демонстранты.

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов. Напомним, ранее президент США прямо заявил о готовности применить силовой сценарий решения вопроса.