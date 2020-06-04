"ЛУКОЙЛ" получил рекордный убыток по итогам первого квартала

ЛУКОЙЛ получил рекордный убыток по итогам первого квартала - 46 млрд руб., в сравнении с чистой прибылью в размере 149,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Выручка от реализации сократилась на 10% в годовом сравнении до 1,666 трлн руб. Показатель EBITDA в первом квартале 2020 года составил 150,8 млрд руб., снизившись на 49,4% и 45,8% по сравнению с первым и четвертым кварталами 2019 года соответственно.

Отрицательное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты, сокращение добычи нефти на месторождениях Компании в России и по некоторым зарубежным проектам в связи с новым соглашением ОПЕК+, сокращение добычи газа в Узбекистане в связи со снижением спроса со стороны Китая, сокращение объемов переработки в связи со снижением маржи переработки по причине падения спроса на нефтепродукты, сокращение объемов реализации моторного топлива на АЗС в связи со снижением спроса.

Ранее, в соответствии с соглашением ОПЕК+, ЛУКОЙЛ сократил добычу нефти в России примерно на 310 тыс. баррелей в сутки.