В Челябинской области за сутки от COVID-19 скончались два человека

В Челябинской области за сутки у 113 человек подтвержден COVID-19, два южноуральца скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 469 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 868 человек. За сутки были выписаны из больниц 61 человек, всего в регионе выздоровели 1 тыс. 540 пациента.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло два человека. Это мужчины 69 и 73 лет. Всего за время пандемии в регионе скончалось 49 человек.