09 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти

АО "Транснефть – Сибирь" с момента своего основания в 1967 году приняло в систему магистральных нефтепроводов (МН) от добывающих компаний и транспортировало 13 миллиардов тонн нефти.

На сегодняшний день предприятие принимает углеводородное сырье от 56 производителей. В том числе в систему трубопроводного транспорта поступает нефть с таких крупных месторождений как Западно-Мессояхское, Восточно-Мессояхское, Комсомольское, Ванкорское, Федоровское, Самотлорское, Приобское, Мамонтовское, Усть-Балыкское, Приразломное.

Прием нефти осуществляется на 56 приемосдаточных пунктах (ПСП) нефтяных компаний. Все пункты оборудованы системой измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), посредством которых ведется контроль и измерение плотности нефти, влагосодержания, в автоматическом режиме отбираются пробы, вычисляется значения массы нефти брутто и нетто. Современное оборудование, применяемое в СИКН, позволяет формировать отчетность и передавать информацию в автоматизированную систему оперативного учета нефти и систему диспетчерского контроля и управления АО "Транснефть – Сибирь".

АО "Транснефть – Сибирь" было образовано 19 октября 1967 года и сегодня является крупнейшей организацией в системе ПАО "Транснефть", в его состав входят 12 филиалов. Предприятие обслуживает 9,3 тыс. км нефтепроводов и 253 км нефтепродуктопровода, проходящих по территории 6 субъектов РФ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Томская область и Курганская область. АО "Транснефть – Сибирь" эксплуатирует 84 нефтеперекачивающие и 2 нефтепродуктоперекачивающие станции.

Прием нефти в самый северный российский магистральный трубопровод Заполярье – Пурпе, введенный в эксплуатацию в 2017 году, осуществляется от пяти нефтяных компаний. До конца текущего года планируется подключение к МН Заполярье – Пурпе еще двух ПСП. 

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АО "Транснефть – Сибирь" за время работы приняло в систему 13 миллиардов тонн нефти

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Теги: Транснефть, -, Сибирь



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