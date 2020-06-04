Собянин согласился, что социальный мониторинг – это, по сути, нарушение прав граждан

База данных москвичей, созданная в целях социального мониторинга, будет уничтожена после окончания режима ограничений, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", - заметил мэр в интервью ТАСС.

Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин распорядился проверить указы глав регионов (в том числе Москвы), связанные с введением ограничительных мер, на нарушение прав и свобод граждан. В Кремле сообщили, что это инициатива правительства и с Путиным она не согласовывалась.