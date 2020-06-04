09 Сентября 2020
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шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

В Госдуме просят Минздрав проверить законность госпитализации шамана Габышева в психбольницу

Депутат Госдумы от "Единой России", член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич просит Минздрав проверить корректность оценки психического состояния якутского шамана Александра Габышева.

Напомним, городской суд Якутска вынес решение о принудительном лечении Габышева. Сообщалось, что он будет помещен в стационар республиканского психоневрологического диспансера.

Депутат отмечает, что появилась "противоречивая информация о недобровольной госпитализации Александра Габышева".

По его словам, "возникает ситуация, при которой звучат обвинения в адрес врачей-психиатров в карательности и избирательности, что, в свою очередь, очень пагубно для отечественной психиатрии в частности и российской медицины в целом".

Депутат пишет, что медицинское сообщество долгие годы старалось уйти от "клейма, которое было совершенно справедливо дано в советское время, когда диссидентов ограничивали в свободе, помещая их в психиатрические стационары". Об этом сообщает "Интерфакс".

Заявление об "избирательной карательности" сделала мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая вступилась за шамана.

"Сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение", - написала Авксентьева на странице в соцсети "В контакте".

Напомним, шедшего в Москву Габышева задержали 19 сентября прошлого года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.

В октябре сообщалось, что якутский шаман решил продолжить поход в Москву, который изначально затевался с целью "изгнания дьявола из Кремля". По его словам, вне зависимости от судебных результатов, "план - идти на Москву и закончить поход в 2021 году". При этом он отметил, что восстановит маршрут с того места, где его задержали.

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В Госдуме просят Минздрав проверить законность госпитализации шамана Габышева в психбольницу

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Теги: Александр Габышев, психбольница, Госдума, Борис Менделевич



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