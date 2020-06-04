Масочный режим может остаться в Москве вплоть до февраля 2021 года – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин не обещает горожанам быстрого избавления от масок. По его оценкам, режим применения средств индивидуальной защиты может сохраняться до конца зимы при худшем раскладе.

"Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - сообщил градоначальник в интервью ТАСС.

В Москве на 3 июня зарегистрировано более 187 тыс. случаев коронавируса, 91 тыс. человек выздоровела, 2,6 тыс. умерли. Всего в России уже более 432 тыс. заболевших COVID-19.