09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

30 новых спецавтомобилей "скорой помощи" позволят Екатеринбургу отказаться от аутсорсинга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поблагодарил Фонд святой Екатерины за помощь в приобретении для городской станции скорой помощи 30 спецавтомобилей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, с ними потребность станции в автотранспорте будет полностью закрыта, благодаря чему в будущем уральская столица сможет отказаться от аутсорсинга.

"Сейчас у нас возникла ситуация, когда для работы исключительно с пациентами с коронавирусом задействовано 27 специализированных эпидемиологических выездных бригад. Это сказывается на оперативности реагирования на вызовы, не связанные с инфекцией, а обусловленные заболеваниями общего профиля, например, повышение давления или сахарный диабет. Горожане стали обращать внимание на долгое ожидание скорой медицинской помощи. И это в корне нас не устраивает", - заявил глава города.

Александр Высокинский также отметил, что новые автомобили помогут увеличить оперативность и эффективность станции, что в свою очередь отразится на здоровье и даже жизни многих жителей.

"Выражаю огромную благодарность меценатам за неравнодушие к городским трудностям. Именно поддержка наших благотворителей поможет закрыть этот вопрос и создать полностью муниципальный городской парк спецмашин, предназначенных для проведения лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе", - заявил Александр Высокинский.

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30 новых спецавтомобилей "скорой помощи" позволят Екатеринбургу отказаться от аутсорсинга

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Теги: Фонд святой Екатерины, Александр Высокинский, скорая помощь, автомобили



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