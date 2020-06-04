На Южном Урале чиновники "отремонтировали" дорогу, засыпав ее глиной

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    костюмы классика мужские фото вот тут

Общество Челябинская область
ремонт дороги в Кусе (2020) | Фото: vk.com/vl_pashin

На Южном Урале чиновники "отремонтировали" дорогу, засыпав ее глиной

В Кусе чиновники "отремонтировали" дорогу, засыпав ее глиной с крупными камнями и разровняв грейдером. Местные жители, не оценившие ремонт, обратились к депутату Госдумы Виталию Пашину, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители Кусы уже много лет добиваются ремонта дорог по улицам Карла Либкнехта и Декабристов. Чтобы привлечь внимание властей, в 2018 году они высадили цветы в самые глубокие ямы. Часть пробоин залатали, и пообещали в 2020 году выполнить ремонт в грунтовом варианте, а в 2021 году полностью заменить дорожное полотно по улице Карла Либкнехта.

"Однако на дорогу просто привезли глину с крупными камнями и разравняли всё это грейдером. Мой помощник Владимир Лубнин уже на месте принял обращения граждан. Будем добиваться качественного выполнения ремонта дорог", - рассказал Виталий Пашин.

ремонт дороги в Кусе(2020)|Фото: vk.com/vl_pashin

ремонт дороги в Кусе(2020)|Фото: vk.com/vl_pashin

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале чиновники "отремонтировали" дорогу, засыпав ее глиной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ремонт дорог, чиновники, глина,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети