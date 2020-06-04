На Южном Урале чиновники "отремонтировали" дорогу, засыпав ее глиной

В Кусе чиновники "отремонтировали" дорогу, засыпав ее глиной с крупными камнями и разровняв грейдером. Местные жители, не оценившие ремонт, обратились к депутату Госдумы Виталию Пашину, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители Кусы уже много лет добиваются ремонта дорог по улицам Карла Либкнехта и Декабристов. Чтобы привлечь внимание властей, в 2018 году они высадили цветы в самые глубокие ямы. Часть пробоин залатали, и пообещали в 2020 году выполнить ремонт в грунтовом варианте, а в 2021 году полностью заменить дорожное полотно по улице Карла Либкнехта.

"Однако на дорогу просто привезли глину с крупными камнями и разравняли всё это грейдером. Мой помощник Владимир Лубнин уже на месте принял обращения граждан. Будем добиваться качественного выполнения ремонта дорог", - рассказал Виталий Пашин.