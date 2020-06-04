09 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Вместо аквапарка: Махонин предложил сэкономленные средства потратить на "Олимпию" и "Пермский свинокомплекс"

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в краевое заксобрание проект изменений в бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст документа опубликован на сайте заксобрания. В частности в документе предлагается перераспределить 200 млн руб., выделенных на строительство аквапарка, в том числе на разработку проектно-сметной документации. Поскольку контракт был расторгнут, часть этих средств (152,4 млн руб.) предлагается направить на субсидии для "Пермского свинокомплекса".

47,5 млн руб. получит спорткомплекс "Олимпия-Пермь" для возмещения недополученных доходов из-за закрытия спорткомплекса. Согласно пояснительной записке, средства субсидии планируется использовать в том числе на оплату труда сотрудников спорткомплекса.

Документ будет рассмотрен на июньском пленарном заседании.

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Вместо аквапарка: Махонин предложил сэкономленные средства потратить на "Олимпию" и "Пермский свинокомплекс"

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Теги: Дмитрий Махонин, аквапарк, перераспределение, бюджет



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