Вместо аквапарка: Махонин предложил сэкономленные средства потратить на "Олимпию" и "Пермский свинокомплекс"

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в краевое заксобрание проект изменений в бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст документа опубликован на сайте заксобрания. В частности в документе предлагается перераспределить 200 млн руб., выделенных на строительство аквапарка, в том числе на разработку проектно-сметной документации. Поскольку контракт был расторгнут, часть этих средств (152,4 млн руб.) предлагается направить на субсидии для "Пермского свинокомплекса".

47,5 млн руб. получит спорткомплекс "Олимпия-Пермь" для возмещения недополученных доходов из-за закрытия спорткомплекса. Согласно пояснительной записке, средства субсидии планируется использовать в том числе на оплату труда сотрудников спорткомплекса.

Документ будет рассмотрен на июньском пленарном заседании.