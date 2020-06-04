Екатеринбургский метрополитен предпринимает беспрецедентные меры безопасности в условиях пандемии

Руководство Екатеринбургского метрополитена принимает беспрецедентные меры по предотвращению распространения COVID-19. По словам главы подземки Андрея Панаиотиди, несмотря на существенное снижение пассажиропотока, меры по уборке и дезинфекции инфраструктуры метрополитена остаются на высоком уровне.

Так, для соблюдения безопасной социальной дистанции, в том числе при проведении досмотровых мероприятий, на станциях метрополитена нанесена предупреждающая напольная разметка. В вагонах поездов также наклеены круглые стикеры, размещённые через одно пассажирское сиденье, что помогает пассажирам соблюдать безопасное расстояние во время поездок и не допустить распространение инфекции.

В целях эффективного выявления у пассажиров признаков инфекции, а именно – повышенной температуры тела, все вестибюли станций метрополитена оснащены тепловизионными камерами для дистанционного измерения температуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, дезинфекция всех элементов инфраструктуры подземки, с которыми контактируют пассажиры, проводится каждые два часа.

На станциях особое внимание уделяется ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов, автоматам по продаже жетонов и техническим средствам досмотра.

Постоянно проводится необходимая уборка и дезинфекция эксплуатируемого парка поездов.

Для проведения частой и тщательной уборки и дезинфекции метрополитен привлекает максимальное число своих сотрудников. А для профилактики заболеваемости среди работников метрополитена, в том числе контактирующих с пассажирами, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами для рук.

Ежедневно перед началом работы проводится дистанционное измерение температуры у всех работников метрополитена. Персонал с повышенной температурой тела до выполнения работ не допускается.

"Мы делаем всё для безопасности наших пассажиров! Благодаря этому метрополитен остаётся одним из самых защищённых городских видов транспорта и общественных пространств города Екатеринбурга", – подчеркнул директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Между тем, муниципальная транспортная инспекция (МТИ) по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского продолжает совместные рейды с сотрудниками ГИБДД по соблюдению санитарных мер в общественном транспорте уральской столицы. Первоочередная цель подобных профилактических мероприятий – обеспечить максимальную безопасность пассажиров, а также работающих на линии водителей и кондукторов от возможного заражения COVID-19.