09 Сентября 2020
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Строительство индустриального парка &quot;Богословский&quot; (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В индустриальном парке "Богословский" на Среднем Урале строят вторую очередь бизнес-инкубатора

В индустриальном парке "Богословский", который находится на территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинск, завершили устройство фундамента и приступили к возведению каркаса здания второй очереди бизнес-инкубатора. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Строительство нового промышленного цеха ведется с привлечением средств из федерального бюджета в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Очень важно, что в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в регионе продолжается реализация инвестиционных проектов, а также мероприятий, направленных не только на поддержку, но и на развитие малого и среднего бизнеса. Вторая очередь бизнес-инкубатора позволит предпринимателям организовать производство на инфраструктурно полностью оснащенной площадке, и станет новой точкой роста на севере нашей области", - отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: ТАСС

Ранее индустриальный парк "Богословский" прошел проверку Минпромторга РФ на соответствие требованиям промышленных площадок и внесен в федеральный реестр индустриальных парков. Аккредитация Богословского позволила воспользоваться федеральными мерами господдержки и получить субсидию в размере 44,4 миллиона рублей на строительство второго здания бизнес-инкубатора.

Здание будет иметь площадь 1500 кв. метров, в нем предусмотрены производственные площади и административно-хозяйственный блок. Комплекс рассчитан на двух резидентов.

Строительство индустриального парка "Богословский"(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Подготовленная инфраструктура для субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупности с мерами господдержки особенно актуальна в условиях пандемии. Производственный комплекс будет введен в эксплуатацию по плану – в 2020 году", - заверил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

Напомним, в 2018 году на территории индустриального парка Богословский был введен в эксплуатацию первый бизнес-инкубатор. Всего в индустриальном парке свою деятельность ведут 11 резидентов. Суммарный объем привлеченных инвестиций за весь период существования парка составил 2,465 миллиарда рублей, создано 394 рабочих места.

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В индустриальном парке "Богословский" на Среднем Урале строят вторую очередь бизнес-инкубатора

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Теги: Богословский, бизнес-инкубатор, строительство



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