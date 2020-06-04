09 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда (2020) | Фото: RT

Бывшему офицеру полиции, душившему коленом Джорджа Флойда, ужесточили обвинение

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения четверым полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии скончался.

Дереку Шовину, который душил Флойда коленом, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, обозначаемом под термином "третьей степени". Позже обвинения были переквалифицированы на убийство второй степени - непредумышленное или умышленное убийство, совершенное без предварительного замысла. Шовину грозит 40-летний тюремный срок, передает Regnum.

Еще трем офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд назначил полицейским сумму залога в $1 млн, передает CNN.

Напомним, в США не прекращаются акции протеста и беспорядки, которые начались после того, как при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В несколько городов введены силы Нацгвардии.

Ранее судмедэкспертиза подтвердила, что Джордж Флойд скончался в результате удушения. Специалисты подчеркивают, что это было убийство.

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Бывшему офицеру полиции, душившему коленом Джорджа Флойда, ужесточили обвинение

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Теги: джордж флойд, полицейские, беспорядки в сша, дерек шрвин



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