Рамзан Кадыров призвал граждан не сжигать вышки мобильной связи: "У нас нет 5G, даже 4G не везде"

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Рамзан Кадыров призвал граждан не сжигать вышки мобильной связи: "У нас нет 5G, даже 4G не везде"

Рамзан Кадыров решил лично заняться просветительской работой. В своем telegram-канале он борется с распространением мифов. В частности, с теорией о том, что в распространении коронавируса виновата связь формата 5G. Правда, рассказывать как устроены волны и вирусы глава Чечни не стал, ограничившись другим весомым аргументом – в России просто нет 5G связи.

"В последнее время на фоне пандемии COVID-19 в сети Интернет резко возросла активность сторонников теорий заговоров. Начитавших различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом, - пишет Кадыров. - Руководитель Управления Роскомнадзора по ЧР Адам Мунаев рассказал, что ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты".

"При этом в Чеченской Республике даже Интернет четвёртого поколения работает не у всех. Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР. Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований", - заверил глава республики.

Напомним, в начале мая жители североосетинского села Ногир сожгли мобильную вышку МТС (населенный пункт остался без связи), поскольку боялись влияния 5G-передатчиков на свое здоровье.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рамзан Кадыров призвал граждан не сжигать вышки мобильной связи: "У нас нет 5G, даже 4G не везде"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рамзан кадыров, 5G, 4G, чечня, мобильная связь, мифы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети