Рамзан Кадыров призвал граждан не сжигать вышки мобильной связи: "У нас нет 5G, даже 4G не везде"

Рамзан Кадыров решил лично заняться просветительской работой. В своем telegram-канале он борется с распространением мифов. В частности, с теорией о том, что в распространении коронавируса виновата связь формата 5G. Правда, рассказывать как устроены волны и вирусы глава Чечни не стал, ограничившись другим весомым аргументом – в России просто нет 5G связи.

"В последнее время на фоне пандемии COVID-19 в сети Интернет резко возросла активность сторонников теорий заговоров. Начитавших различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом, - пишет Кадыров. - Руководитель Управления Роскомнадзора по ЧР Адам Мунаев рассказал, что ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты".

"При этом в Чеченской Республике даже Интернет четвёртого поколения работает не у всех. Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР. Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований", - заверил глава республики.

Напомним, в начале мая жители североосетинского села Ногир сожгли мобильную вышку МТС (населенный пункт остался без связи), поскольку боялись влияния 5G-передатчиков на свое здоровье.