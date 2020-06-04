09 Сентября 2020
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Наука и техника Ямало-Ненецкий АО
(2020) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

На Ямале построили скважину для "трудной" нефти по новой технологии

В ЯНАО введена в эксплуатацию уникальная двуствольная скважина для разработки ачимовской толщи. Ее построили на Вынгаяхинском месторождении, которое разрабатывает "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, скважина с двумя горизонтальными стволами протяженностью до 1 км соответствует уровню сложности TAML-3. Это значит, что основной и боковые стволы обсажены без цементирования.

Примененная конструкция "двустволки" позволила вдвое увеличить приток нефти по сравнению с одноствольной скважиной. Технология разрабатывалась и внедрялась при участии специалистов из "Газпромнефть-ГЕО" и Научно-технического центра "Газпром нефти".

(2020)|Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

Операция многостадийного гидроразрыва пласта в сверхплотных породах ачимовской толщи проводилась одновременно в обоих горизонтальных стволах скважины, в результате был получен суточный дебит в объеме 400 кубометров нефтесодержащей жидкости. Оба горизонтальных участка эксплуатируются с помощью одного комплекса насосного оборудования, что значительно снижает затраты.

"Опыт, накопленный при разработке зрелых месторождений, позволяет нам успешно внедрять самые передовые инженерно-технологические решения. Реализация двух уникальных проектов – гибридного гидроразрыва пласта и строительства двуствольной скважины – позволила успешно вовлечь в разработку ачимовские запасы и нарастить добычу на Вынгаяхинском месторождении, которое находится в эксплуатации уже более 30 лет", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

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На Ямале построили скважину для "трудной" нефти по новой технологии

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Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, скважина



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